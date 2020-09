[e공시 눈에 띄네]코스피-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 8,600 등락률 -9.97% 거래량 1,044,637 전일가 86,300 2020.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 배터리 소재 기업으로 체질 바뀌는 포스코케미칼포스코케미칼, 양극재 광양공장 3단계 생산라인 착공… 양극재 연산 7만t으로 확대포스코케미칼, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.55% close =포스코와 963억원 규모 광양화성공장 위탁운영 계약 체결

◆ 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 352,000 전일대비 13,500 등락률 -3.69% 거래량 763,638 전일가 365,500 2020.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 증시 조정에 韓증시도 휘청…코스피 2.6% 급락하락폭 키운 코스피...2200대로 주저앉아[특징주]국내 증시, 시총 상위주 대다수 하락세 close =보통주 1만주 주식매수선택권 부여

◆ 동부건설 동부건설 005960 | 코스피 증권정보 현재가 10,500 전일대비 250 등락률 -2.33% 거래량 110,474 전일가 10,750 2020.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10일KRX 섹터지수 구성 종목 정기 변경…IT·반도체·헬스케어 주로 교체[e공시 눈에 띄네]코스피-28일 close =분양계약자에 681억원 규모 채무보증 결정

◆ 페이퍼코리아 페이퍼코리아 001020 | 코스피 증권정보 현재가 1,610 전일대비 45 등락률 -2.72% 거래량 58,448 전일가 1,655 2020.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 7월 8일 코스피, 5.29p 내린 2158.88 마감(0.24%↓)【전문가의견】 엔진의 종말, 그리고 사야하는 '2차전지 관련주' 7월 7일 코스피, 23.76p 내린 2164.17 마감(1.09%↓) close =계열사 나투라페이퍼에 21억원 규모 채무보증 결정

◆ 대우건설 대우건설 047040 | 코스피 증권정보 현재가 2,700 전일대비 105 등락률 -3.74% 거래량 2,456,087 전일가 2,805 2020.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대우건설, 3057억원 규모 신축공사 수주이제 바이러스 살균도 LED로 하자! 대형 건설사 우선공급!"임대 30% 되기 전에…" 사업 서두르는 재개발 close =호원초등학교 주변 주택재개발정비사업조합에 995억원 규모 채무보증 결정

◆ 아이에스동서 아이에스동서 010780 | 코스피 증권정보 현재가 37,850 전일대비 1,950 등락률 -4.90% 거래량 128,043 전일가 39,800 2020.09.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 아이에스동서, 2987억 규모 주택재개발정비사업 수주[e 공시 눈에 띄네]코스피-14일아이에스동서, 인선이엔티 주식 700억원에 추가 취득 close =2987억원 규모 울산광역시 남구 야음동 주택재개발정비사업 공사 수주

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr