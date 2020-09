키움증권, 빅히트 IPO 겨냥…24일 공모주 펀드 판매

[아시아경제 오주연 기자] 키움증권은 하반기 기업공개(IPO) 시장의 대어, 빅히트엔터테인먼트를 겨냥해 오는 24일 단 하루, 공모주 펀드 ‘코레이트 코스닥벤처 플러스펀드(주식혼합형)’를 판매한다고 23일 밝혔다.

이 펀드는 코스닥 벤처펀드 30% 우선 배정을 활용해 공모 규모가 큰 거래소 IPO에 적극적으로 참여하는 펀드로, 코레이트 자산운용이 이달 24~25일로 예정된 빅히트 기관 수요 예측에 참여하기 위해 24일 단 하루만 자금을 모집한다. 이후 빅히트 상장시까지 기존 수익자들의 수익률 희석을 방지하기 위해 일시적으로 판매종료(소프트클로징)를 한다.

키움증권 관계자는 "이 펀드를 키움증권에서 Ae클래스로 가입할 경우 선취뿐만 아니라 후취판매 수수료도 없이 가입할 수 있다"며 "경쟁률 높은 공모주 투자의 대안 상품인 공모주 펀드를 키움증권에서 가입하고 좋은 성과도 볼 수 있길 바란다"고 말했다.

키움증권에서는 현재 판매중인 Ae클래스 펀드에 대해 선취판매수수료를 받지 않고 있다.(일부 펀드 제외) 같은 펀드를 가입하더라도 키움증권에서 가입한다면 판매사에 지불해야하는 선취판매수수료를 내지 않으므로 저렴하게 가입할 수 있는 것이다.

펀드가입은 키움 자산관리 홈페이지나 키움자산관리앱, 영웅문S(MTS)를 통해 가입 가능하며 자세한 사항은 키움금융센터로 문의하면 된다.

