KTX 울산역 가면 ‘수소차’의 모든 것이 … 넥쏘 전시관 개관

울산시·현대자동차·한국수소산업협회, 21일부터 운영‥ 수소도시 울산 홍보

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘케이티엑스(KTX) 울산역 수소전기차 전시관’이 문을 열었다.

울산시는 한국수소산업협회, 현대자동차 등과 공동으로 21일 오전 11시 케이티엑스(KTX) 울산역 1층 회의실에서 ‘수소전기차 전시관 개관식’을 한다.

수소전기차 전시관은 케이티엑스(KTX)울산역 1층에 43.2㎡ 크기로 설치돼 상시 운영된다.

주요 전시물로 수소전기차와 수소전기차의 내부를 확인할 수 있는 수소전기차 절개모형 등이 있으며 수소전기차를 직접 보고 원리와 장점 등을 눈으로 확인할 수 있다.

구매할 경우 보조금과 세제, 요금감면 혜택 등 울산시의 수소전기차 보급사업과 관련된 지원 내용도 확인할 수 있다.

행사에는 송철호 울산시장, 울산상공회의소 전영도 회장, 한국수소산업협회 김방희 회장, 현대자동차 김창환 상무, 환경부 생활환경정책실 황석태 실장, 한국철도공사 박혁순 울산역장 등 20여명이 참석한다.

울산시는 2014년부터 수소전기차 보급을 시작해 현재까지 1698대의 수소전기차를 보급해 전국에서 가장 많은 수소전기차를 보유하고 있다.

수소충전소 역시 전국에서 가장 많은 6개소로 전국 37개 수소충전소 중 16%가 울산에 있다.

9월 말 투게더 충전소(여천오거리 인근), 덕하공영차고지 충전소(덕하공영차고지 내) 등 수소충전소 2개소가 추가 준공되고, 연말까지 3개소가 착공에 들어가는 등 내년에 총 11개소의 수소충전소가 운영될 예정이다.

울산시 관계자는 “최근 들어 수소전기차 보급이 확대됨에 따라 수소전기차를 자주 보면서도 수소전기차라는 걸 모르거나 일반 전기차 중 하나라고만 생각하는 경우가 많다”면서 “시민들에게 수소전기차에 대한 인지도를 높이고, 우리 주변에 수소경제가 얼마나 가까이 다가와 있는지 실감할 수 있도록 하고자 전시행사를 진행한다”고 말했다.

울산시는 지난 2월 13일부터 ‘2020년도 수소전기차 보급사업’을 시작해 수소전기차 구매 시 3400만원(국비, 시비)의 보조금을 지급하고 있다.

수소전기차 구매보조금 신청에 대한 자세한 사항은 울산시 누리집 공고문을 보거나, 울산시 에너지산업과로 문의하면 된다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr