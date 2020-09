'전통시장에 최첨단 지붕'…포항시, 장량성도시장 아케이드 준공

채광과 통풍, 환기에다 화재 자동 감지 기능까지

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 포항시는 장량성도시장에서 전통시장에 현대적 감각을 입힌 아케이드를 건립, 17일 준공식을 열었다. 이날 준공식에는 이강덕 시장을 비롯해 지역의 시·도의원 및 유관기관, 자생 단체장, 상인 등 50여 명이 참석했다.

이번 장량성도시장 아케이드 건립 공사는 지난해 1월 중소벤처기업부의 전통시장 시설현대화사업 공모사업에 선정된 데 따른 것이다. 포항시는 총사업비 19억원을 들여 올해 3월 공사에 착수해 길이 131m 폭 2~10m 연면적 895㎡ 규모의 아케이드를 설치했다.

이번에 조성된 아케이드는 눈과 비를 막아주는 역할뿐만 아니라 채광과 통풍, 환기 기능까지 더해준다. 또한 화재를 자동으로 감지하는 광전식 분리형 감지기가 설치돼 있다.

이강덕 시장은 "아케이드 준공이 장량성도시장을 찾는 고객들에게 안전하고 쾌적한 쇼핑환경 제공하여 고객 유입 증가와 시장 활성화에 크게 도움이 되고 코로나19로 위축된 지역경제 활력 회복에도 기여할 것으로 기대한다"고 했다.

