'민생' 사라진 대정부질문…마지막날까지 '추미애 아들' 공방(종합)

국민의힘, 아들 병역특혜의혹에 더해 딸 음식점 정치자금 유용의혹도 제기

추미애 장관 "억지·궤변의 논리" 일축

용혜인 "대책 찾기도 바쁜 시간에 장관아들문제에만 집착...국민께 송구"

[아시아경제 원다라 기자, 임춘한 기자] 21대 국회 첫 대정부질문 마지막날인 17일까지 '추미애 법무부 장관 아들 병역특혜 의혹' 공방이 계속됐다. 국민의힘은 마지막날 종전의 아들 병역특혜 의혹에 더해 '딸 음식점 정치자금 유용 의혹'도 제기했다. 추 장관은 "민원을 넣지 않았다"면서 모든 의혹을 부인했다.

◆국민의힘, '아들 병역 의혹'에 더해 '딸 음식점 정치자금 유용 의혹'...추미애 "억지와 궤변의 논리" =국민의힘은 이날 오후 국회에서 진행된 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 추 장관에 대한 질의를 집중했다.

김상훈 국민의힘 의원은 '카투사 지원반장 면담기록에 부모님이 민원을 넣었다고 돼 있다'는 질의에 추 장관은 “저는 민원을 넣은 바 없다. 남편도 민원 넣은 적 없다는 것을 확인했다”고 강조했다. 추 장관은 “제보자 A라는 친구가 이제는 후퇴한다”며 “본인이 직접 제보한 게 아니라 다른 사람들한테 얘기했는데 (그들이) 주간지 기자에게 발설하고, 제보자가 김도읍 국민의힘 의원과 전화로 연결돼 여기까지 왔다며 발뺌하는 상황”이라고도 말했다.

추 장관은 최형두 국민의힘 의원이 '보좌관이 청탁한 사실이 있느냐', '보좌관이 실제 청탁했다고 하면 책임지겠느냐'고 질의하자 "무엇을 물으시는지 모르겠다. 가정을 전제로 해서 자꾸 국민 여론을 만들어가는데 대정부질문과는 상관이 없지 않냐"고 받아쳤다.

최 의원이 ‘아들 서씨의 무릎 질환 때문에 3개월 정도 요양이 필요하다고 장관이 말하지 않았느냐’, '서씨가 귀대 이후 추가로 수술하거나 진료받은 적이 있느냐'고 질의하자 "궁금하시다면 제 말 듣지 마시고 의사나 전문가에 직접 전화하시면 될것"이라며 목소리를 높이기도 했다.

국민의힘은 이날 추 장관이 딸이 운영한 이태원 한 음식점에서 정치후원금을 사용해 기자간담회를 여러차례 가졌다는 한 언론보도 내용도 지적했다.

김병욱 의원은 "항간에는 국민은 의원에게 정치를 잘하라고 준 돈이 자녀 호주머니로 들어갔다는 비판이 있다"며 "이태원 창업을 꿈도 못 꾸는 청년이나 자영업자가 많은데, 그런 것을 고려하면 장관께서 법적 여부를 떠나 유감 표명 정도는 해야 하지 않나 생각한다"고 지적했다.

이에 추 장관은 "회계를 보좌 직원이 해서 기억이 잘 나지 않는다"면서도 "아이 격려차원에서 방문했다. 딸 가게라고 해서 공짜로 먹을 수는 없지 않나. 딸은 치솟는 임대료를 감당 못하고 결국 가게 문을 닫았다"고 설명했다.

또 "공정과 정의가 그냥 새 치 혀에서 나오는 게 아니다”라며 “공정과 정의를 실천하지 않은 분들이, 관심을 두지 않은 분들이 억지와 궤변의 논리로 지적을 끌고 오는 것도 흔쾌히 동의할 수 없지만 묵묵하게 검찰의 수사 결과를 기다리겠다"고 강조했다.

◆용혜인 "나흘간 대정부질문 보며 답답...국민께 송구스럽다"=추 장관에 대한 질의가 집중되며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19), 재난지원금 등 민생 현안에 대한 질의는 뒤로 미뤄졌다.

정세균 국무총리는 송기헌 민주당 의원의 '여태까지 보도된 내용 중에 법무부장관이 청탁했다는 내용이 뭐가 있었나'라는 질문에 "크게 비난받아야 될, 그리고 대정부 질문 수 일 동안 그것으로 허비해야할 사안은 저로서는 발견하지 못했다"고 말했다. 그러면서 "이 문제는 국회에서 왈가왈부한다고 해서 시시비비가 가려지는 것도 아니다"며 "마땅히 챙겨야할 일들을 챙기지 못하는 안타까운 상황이 벌어지고 있어서 의정활동을 오래한 사람으로서 정말 좀 달라졌으면 한다"고 강조했다.

용혜인 기본소득당 의원도 "나흘간의 대정부질문을 보며 참 답답했다"며 "전례없는 위기에 대책을 찾기도 바쁜 시간에 제1야당은 장관 아들 문제에만 집착해 국민께 송구스러웠다"고 비판했다. 민주당에 대해서도 "정부 지지율이 추락하는 것이 추 장관 아들 의혹 때문이라고 생각하지 않는다"면서 "지금 정부의 대책이 국민들이 효과를 체감할 수 없는 반쪽짜리 대책이라서다"고 일침을 놨다.

한편 정 총리는 다음달 개천절, 한글날에 보수시민단체의 집회가 진행될 경우 "방역을 방해하거나 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)가 확산하는 결과를 초래하면 책임을 묻고 경우에 따라 구상권도 청구할 방침"이라고 강조했다. 이어 "집회신고가 300∼400건 들어온 것으로 확인된다"면서 "제가 화를 잘 안 내는 사람인데 8·15(집회)를 생각하면 화가 난다. 그리고 개천절에 또 하겠다는 얘기를 들으면 더 화가 난다"고 강경대응을 예고하기도 했다.

박능후 보건복지부 장관은 독감백신이 전국민의 60%에만 접종되어도 충분하다는 입장을 재확인했다. 박 장관은 "감염병 전문가들도 전 국민 60%를 예방할수 있는 약이면 충분하다고 판단하고 있다"며 "치료제가 충분하게 비축돼 있고, 유통되고 있기 때문에 독감에 대해서 충분히 주의는 하시되 지나치게 걱정은 하지 않으시는 게 맞을 것 같다"고 말했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr