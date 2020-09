[아시아경제 이광호 기자]<승진>

◆고위공무원

▶서울지방국세청 조사3국장 김재철 ▶중부지방국세청 징세송무국장 김대원 ▶부산지방국세청 성실납세지원국장 장일현 ▶부산지방국세청 조사2국장 심욱기

<전보>

◆부이사관

▶서울지방국세청 납세자보호담당관 백승훈 ▶인천지방국세청 조사1국장 오상훈

◆과장급

▶국세청 대변인 장신기 ▶국세청 역외탈세정보담당관 박정열 ▶국세청 국제조사과장 김정주

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr