광림 은 비비안 의 주식 173만9621주를 약 57억원에 추가 취득한다고 17일 공시했다. 취득 후 광림의 지분율은 19.29%가 된다. 취득 예정일은 25일이다.

광림은 주식 취득 목적에 대해 "회사 경영권 지분 유지 목적"이라고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr