▲ 박진석(전 여수경찰서장ㆍ총경)씨 별세, 박홍진씨 부친상, 정승조(전 합참 의장ㆍ한미동맹재단 회장)씨 장인상 = 16일 오후 7시40분, 광주 금호장례식장 301호실(코로나19 상황을 고려해 조문은 정중히 사양합니다), 발인 18일 오전 9시. ☎ 062-227-4382

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr