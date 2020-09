루나, 로지·코랄의 유혹…메이크업 화보 공개

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 22,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,100 2020.09.17 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 애경산업 '쇼핑백 일체형 선물세트' 출시루나, 위글위글과 콜라보…"뉴트로 감성 담았다" 3분기 기업실적, 2분기 같은 서프라이즈는 물 건너갔다 close (대표 임재영)의 메이크업 전문 브랜드 루나에서 새 모델인 배우 서예지와 함께한 메이크업 화보를 공개했다.

이번에 공개된 루나 뷰티화보에서는 올 가을 가장 트렌드 컬러인 '로지·코랄'을 활용해 루나가 추구하는 유니크하고 프로페셔널한 아름다움을 선보였다.

루나는 △색조를 최소화하고 매끈한 피부 표현을 강조한 베이스 메이크업 무드 △분위기 있는 코랄 메이크업이 돋보이는 웜 클래시 무드 △인디핑크 계열의 사랑스러운 로지 메이크업 '멜로우 로지 무드' 등 3가지의 화보를 통해 올 가을 트렌드 메이크업을 제안했다.

루나 모델 서예지는 이번 화보를 통해 가을에 어울리는 다양한 메이크업 룩을 완벽하게 소화하며 팔색조의 매력을 자아냈다. 특히 화보 속 결점 없는 매끈한 피부는 서예지 만의 또렷한 이목구비를 더욱 돋보이게 해 고급스러우면서도 세련된 분위기를 자아냈다. 서예지 뷰티화보는 애경산업 온라인 공식몰 에이케이뷰티, 루나 홈페이지 등 온라인에서 만나볼 수 있다.

한편, 루나는 지난달 배우 서예지를 모델로 발탁했다. 브랜드 슬로건인 '프로 뷰티 크리에이터'를 앞세웠다. 중국에서도 인기를 끌고 있는 서예지와 함께 중국 시장을 타겟으로 루나의 차별화된 제품력을 알리는 등 브랜드 파워를 강화시키기 위한 마케팅 활동을 적극적으로 펼칠 계획이다.

