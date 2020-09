코스피, 2440선 보합권 거래…코스닥 900선 유지

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 2440선에서 등락을 보이는 가운데 코스닥지수는 개인의 매수세에 900선에서 오름세를 유지 중이다.

16일 오후 1시32분 코스피는 전 장보다 0.17%(4.20포인트) 오른 2447.78을 가리키고 있다. 투자주체별로는 외국인과 개인이 각각 932억원, 417억원어치 주식을 샀고 기관은 홀로 1414억원어치 주식을 팔아치웠다.

코스피시장 시가총액 상위주인 삼성전자는 전날 종가와 같은 6만1000원을 기록했다. 이외에 LG화학(0.14%), 삼성바이오로직스(0.00%), 셀트리온(0.84%), 현대차(3.63%)도 상승했다.

서상영 키움증권 연구원은 "일부 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 수혜 종목군이 강세를 보이는 등 테마 장세가 계속되는 가운데 코스닥의 경우 개인의 매수세에 900포인트를 상회하고 있다"며 "FOMC를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데 미국과 중국의 무역 마찰에 대한 우려도 나타나고 있다"고 말했다.

같은시각 코스닥지수는 전 장보다 0.35%(3.18포인트) 902.64를 가리키고 있다. 투자주체별로 개인은 홀로 965억원어치 주식을 샀고 외국인과 기관은 각각 27억원, 759억원어치 주식을 팔아치웠다.

코스닥시장 시가총액 상위존목 중에선 셀트리온헬스케어(0.50%), 씨젠(5.37%), 에이치엘비(3.54%), 알테오젠(1.42%), 카카오게임즈(0.15%), 셀트리온제약(0.34%)이 오름세를 기록했다.

