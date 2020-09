코스피 2440선 돌파…코스닥 900 '눈앞'

[아시아경제 금보령 기자] 외국인 순매수세 덕에 15일 낮 코스피 지수는 2440선을 돌파했다.

이날 오후 1시 기준 코스피는 전장 대비 14.73포인트(0.61%) 상승한 2442.64를 나타냈다.

코스피는 전거래일보다 6.68포인트(0.28%) 오른 2434.59로 출발해 오전 10시40분까지 등하락을 반복했으나 이후 상승폭을 키우며 2440선을 넘어섰다.

코스피시장에서 외국인은 1082억원어치를 순매수했다. 개인도 923억원을 순매수했으나, 기관은 2168억원을 순매도했다.

업종별로 보면 섬유·의복(1.46%), 전기·전자(0.93%) 등은 상승했고, 종이·목재(0.5%), 유통업(0.52%) 등은 하락했다.

시가총액 10위 기업들은 모두 오름세였다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 60,900 전일대비 500 등락률 +0.83% 거래량 12,596,292 전일가 60,400 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 우수 기능인력 육성 위해 '제55회 전국기능경기대회' 후원고무줄 같은 '점착제'.. 롤러블 새로운 장커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락 close (0.66%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 81,600 전일대비 1,600 등락률 +2.00% 거래량 3,758,165 전일가 80,000 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락BBIG7 주춤하니, 반도체 어깨춤 추네'화웨이 제재' 직전 8월 ICT 수출, 반도체 덕 3개월 연속↑ close (2%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 311,000 전일대비 8,000 등락률 +2.64% 거래량 617,683 전일가 303,000 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락BBIG7 주춤하니, 반도체 어깨춤 추네코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지 close (3.14%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 772,000 전일대비 9,000 등락률 +1.18% 거래량 68,559 전일가 763,000 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락BBIG7 주춤하니, 반도체 어깨춤 추네코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지 close (1.44%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 726,000 전일대비 14,000 등락률 +1.97% 거래량 335,446 전일가 712,000 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락BBIG7 주춤하니, 반도체 어깨춤 추네9월 조정장에 BBIG 사는 동학개미 close (1.69%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 380,500 전일대비 7,000 등락률 +1.87% 거래량 725,226 전일가 373,500 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 BBIG7 주춤하니, 반도체 어깨춤 추네코스피, 외인·기관 순매수에 5일 만에 2400선 회복카카오, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.72% close (2.14%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 452,000 전일대비 16,000 등락률 +3.67% 거래량 296,045 전일가 436,000 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 BBIG7 주춤하니, 반도체 어깨춤 추네코스피·코스닥, 오후 들어서도 순항하며 상승 흐름 유지9월 조정장에 BBIG 사는 동학개미 close (2.98%) 등이 상승했다.

같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 5.01포인트(0.56%) 상승한 899.18이었다.

코스닥은 이날 전거래일 대비 4.46포인트(0.5%) 오른 898.63으로 개장한 뒤 오전 10시20분까지 보합세를 보이다 이후 강세를 유지했다.

코스닥시장에서 개인은 1204억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 590억원, 537억원을 순매도했다.

업종별로는 오락·문화(0.52%), 인터넷(2.56%) 등이 올랐고, 정보기기(0.56%), 음식료·담배(0.41%) 등이 내렸다.

시총 상위 기업 가운데 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 73,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 73,800 2020.09.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락[특징주] 카카오게임즈, 장 중 5%대 하락코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지 close (7.72%)가 하락세를 보이며 시총 5위로 내려갔다. 이와 달리 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 100,000 전일대비 800 등락률 +0.81% 거래량 521,003 전일가 99,200 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 이시간 주가 +0.81%.... 최근 5일 개인 23만 1297주 순매수코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선 close (0.91%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 254,400 전일대비 4,400 등락률 +1.76% 거래량 851,905 전일가 250,000 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지씨젠, 외국인 1만 주 순매도… 주가 0.32%코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선 close (1.8%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 209,800 전일대비 8,100 등락률 +4.02% 거래량 250,447 전일가 201,700 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지코스피, 개인 순매수세에 보합권 마감...2390선 close (4.21%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 110,000 전일대비 1,200 등락률 +1.10% 거래량 662,209 전일가 108,800 2020.09.15 13:29 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 투자자 검색 급증... 주가 10만 9600원(0.74%)커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락코스피 2420선 강보합…코스닥도 890선 유지 close (1.19%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 170,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 170,400 2020.09.15 00:00 장중(20분지연) 관련기사 커진 변동성에 시총 상위주 엎치락덮치락코스피, 장 초반 기관·외인 순매수… 1% 가까이 오르며 2400선 회복외국인, 2주 연속 '팔자'…코스피보다 코스닥 더 팔아 close (1.06%) 등은 상승했다.

