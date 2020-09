[아시아경제 오주연 기자] 리노스 리노스 039980 | 코스닥 증권정보 현재가 1,175 전일대비 40 등락률 +3.52% 거래량 1,839,316 전일가 1,135 2020.09.14 14:32 장중(20분지연) 관련기사 [공시+]리노스, 경찰 재난망 단말기 사업…"추가 수주로 240억 확보"리노스, 218억원 규모 공급계약 체결리노스 키플링, 공식 온라인몰 5년만에 새단장…"온라인 활성화 기대" close 는 국군재정관리단과 74억원 규모의 LTE체계단말기 및 상용암호체계구축사업(리스물건) 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 9.2%에 해당한다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr