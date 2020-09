충남, 마을단위 태양광 설치 지원…전력 판매·수익

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도는 내년 ‘주민수익형 마을발전소 설치 지원사업’을 추진한다고 14일 밝혔다.

이 사업은 에너지 복지를 통해 마을공동체를 활성화하고 태양광 발전시설의 부정적 인식을 개선하는 것을 목적으로 한다.

사업은 15개 시·군 마을 20곳에 마을창고, 마을회관 옥상, 주차장 등 유휴 부지를 대상으로 추진된다.

도는 사업에 참여하는 마을에 30~50㎾ 용량의 태양광 발전시설 설치비용 일부를 지원할 계획이다.

이 사업으로 설치된 마을발전소에선 생산전력의 최대 20%가량을 가중치로 둬 잔여 전력을 판매할 수 있게 된다.

도는 내달까지 시군별 사업대상지를 수요조사하고 11월 시·군별 지원규모를 확정할 계획이다. 이어 내년 1월 보조금 교부신청을 통해 사업을 시행할 계획이다.

사업비는 총 12억원이 투입될 예정이며 이중 자부담은 7억2000만원이다.

정병락 도 미래산업국장은 “최근 3년간 태양광 등 발전사업 허가 시 사업추진과정에서 주민과 사업자 간 갈등으로 발생한 민원은 201건”이라며 “도는 마을발전소 사업을 토대로 정부의 ‘그린 뉴딜정책’과 ‘재생에너지 3020이행계획’ 달성에 필요한 주민수용성을 높여갈 계획”이라고 말했다.

