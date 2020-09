"애들 군대 안 보냈다고? 내 아들 해병대"…野 '군복무 인증샷' 릴레이

송석준 "야당은 군대 보낸 부모 심정 모른다니, 현실 왜곡" 반발

[아시아경제 임주형 기자] 국민의힘 의원들이 자녀 '군 복무 인증샷'을 소셜네트워크서비스(SNS)에 게재하고 나섰다. 추미애 법무부 장관 아들 군 복무 시절 특혜 의혹과 관련, 여당에서 추 장관을 옹호하던 중 '국민의힘 자녀들은 군대를 안갔다'는 주장이 제기된 것에 대한 반발이다.

조수진 국민의힘 의원은 11일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "당 의원들 전체 대화방에서 이색 컨테스트가 펼쳐지고 있다"며 "남성 의원 본인, 아들들의 군 복무 시절 사진들이 속속 올라오고 있다"고 밝혔다.

조 의원은 같은 당 곽상도 의원과 송석준 의원 아들이 군복을 착용한 사진을 게재하며 "한 눈에 봐도 누가 아버지인지 아들인지 찾을 수 있다"면서 "3성 장군 출신 신원식 의원, 수도권 3선 유의동 의원처럼 딸 둘, 셋을 훌륭하게 키우는 것도 당연히 중요하다"라고 덧붙였다.

앞서 송 의원은 지난 9일 자신의 페이스북에 해병대 군복을 입은 아들과 함께 찍은 사진을 게재하기도 했다. 당시 송 의원은 "추 장관 아들 병역 특혜 논란 당사자나 이를 비호하는 여당 인사들은 안쓰러운 변명으로 어물쩍 넘어가려 한다"며 "심지어 '야당 의원들이 애들을 군대에 안 보내봐서 군대 보낸 부모 심정을 잘 모른다'고 하기도 한다. 명백한 현실 왜곡"이라고 비판했다.

이어 "해병대 정훈장교로 군복무를 했던 입장에서, 아들도 해병대에서 복무하기를 희망했다"며 "아들이 험한 보직에서 말 못 할 고통을 감내하며 임무를 수행했다"라고 강조했다.

한편 지난 7일 김남국 더불어민주당 의원은 추 장관 아들 서모 씨의 휴가 특혜 의혹을 둘러싸고 야당의 공세가 이어지자 "국민의힘에 군대를 안 다녀오신 분들이 많아서 그런 것으로 간주하겠다. 군대 갔다 왔으면 이런 주장 못 하니까"라고 비판한 바 있다.

이날 김 의원은 페이스북에 "부대 지휘관들도 병가 중에 있는 병사에게 추가 청원휴가를 위해 다시 부대로 복귀하라고 하지 않는다"며 "처음에 나갈 때 병사 사유가 있으면 추가 청원은 사후적으로 처리하고 있다"고 이같이 말했다.

그러면서 "상식적으로 아파서 수술 후 입원해 있거나 질병으로 집에서 요양하고 있는 병사에게 추가 청원휴가를 받기 위해 부대 복귀하라고 하는 것이 합리적 주장인가"라며 "제발 정치 공세는 그만 하시고 수사 결과를 지켜보면 좋겠다. 시끄럽고 지친다"라고 꼬집었다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr