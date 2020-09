SK이노 “SK루브리컨츠 지분 매각설…다양한 방안 검토 중”

[아시아경제 문혜원 기자] SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 154,000 전일대비 4,000 등락률 -2.53% 거래량 692,128 전일가 158,000 2020.09.11 15:30 장마감 관련기사 두 대기업간의 빅딜! 드디어 성과물이 나오기 시작했습니다!!'SOVAC 어벤져스', 사회적 가치 널리 알린다작전명! ‘배터리 동맹’ 첫결실! SK와 함께 사업 검증 나선다! close 은 지난달 13일 보도된 자회사 SK루브리컨츠의 지분 매각 추진설에 대해 “재무건전성 확보 및 신규사업 투자재원 마련을 위해 다양한 전략적 방안을 검토 중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바는 없다”고 11일 공시했다.

이어 “구체적인 내용이 확정되는 시점 혹은 6개월 이내에 재공시하겠다”고 밝혔다.

