文대통령, 정은경 직접 찾아간 이유…"고생한 직원들과 함께 하길 원해서" (종합)

차관급 임명장 수여식, 이례적으로 대통령이 현장 방문해 전달…靑 "직원들에게 축하와 격려의 메시지 전해"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 이례적으로 질병관리청장 임명장을 전하고자 직접 현장을 찾은 이유는 정은경 청장의 뜻이 반영된 결과다. 청와대에서 임명장을 받기 보다 고생한 직원들과 함께 하길 원한다는 뜻이 전해졌고 문 대통령이 직접 직원들에게 축하와 격려의 메시지를 전하게 됐다는 얘기다.

강민석 청와대 대변인은 11일 오후 춘추관 브리핑을 통해 "문 대통령이 직접 현장을 찾아간 이유는 코로나19 방역의 최일선에 있는 정 본부장이 자리를 비울 수 없다는 것도 있지만 정 본부장이 청와대보다는 고생한 직원과 함께 하길 원했다"고 배경을 설명했다.

문 대통령이 보건복지부와 질병관리본부의 역할에 대해 평가하자 정 청장은 다른 기관에 공을 돌렸다. 정 청장은 "방대본, 중수본, 복지부, 행안부 지자체가 한마음으로 했다"면서 "중대본 체계의 범정부적 거버넌스가 성공적 요인 같다. 관계 부처에 감사하는 마음"이라고 말했다.

정 청장은 건강을 걱정하는 문 대통령 물음에 "업무에 지장이 없다. 중수본 행안부 지자체가 피로할 것 같다. 의료인 피로도 걱정"이라고 말했다.

문 대통령은 정 청장 등과의 환담 이후 중수본으로 이동해 직원들과 환담했다. 문 대통령은 "정말 수고가 많다. 늘 감사하고 미안한 마음"이라며 "K 방역이 모범이라 평가할 정도로 중수본이 방역을 잘 이끌어줬다"고 평가했다.

문 대통령은 "8월 중순에 예상하지 못한 감염이 돌발적으로 발생해 중수본이 허탈하고 마음이 지치게 되는 계기가 되지 않았을까 우려된다"면서 "지치지 않는 게 중요하다"고 말했다.

한편 강 대변인은 문 대통령과의 간담회 참석자 중 한 명이 전한 일화를 얘기했다. 강 대변인은 "(한 직원이) 격무에 시달리는 직원을 소개하면서 4개월 동안 하루도 쉬지 못했는데 부친상을 당해 출근하지 못하고 있다고 말했다"면서 "조문을 가려했는데 우리가 방역의 모범을 보여야 한다고 말했다"고 전했다. 코로나19 감염 확산을 막고자 동료 직원들의 조문을 받지 않으려 했다는 내용이다.

문 대통령은 "다시 한번 감사의 말씀을 드린다"면서 "지치지 않은 것은 보람과 자부심 때문이다. 위기를 넘겨왔기 때문에 세계적으로 인정받고 국민에게 방역수칙을 따르면 위기를 극복할 수 있다는 믿음을 드린 것"이라고 말했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr