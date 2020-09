올해 공공와이파이 1만개 구축 본격화…11월 초까지 최신장비 수급

[아시아경제 조슬기나 기자] 정부가 한국판 뉴딜 정책의 일환으로 추진 중인 공공와이파이 신규 구축, 노후 와이파이 품질고도화 사업이 본격화됐다. 연내 1만개를 신규 구축하는 공공와이파이 구축사업자로는 앞서 KT가 선정됐다.

과학기술정보통신부는 11일 오후 16개 시도 지자체 관계자가 참여한 가운데 공공와이파이 구축 및 품질고도화 사업을 위한 착수보고회를 온·오프라인으로 개최했다고 밝혔다. 이날 보고회에서는 통신사들이 그간 준비한 세부 사업 추진방향을 지자체와 공유함으로써 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황에서도 연내 사업이 완료될 수 있도록 심도 깊은 논의가 진행됐다.

공공와이파이 구축사업은 KT가, 품질고도화 사업은 기존 2012~2017년 구축된 와이파이 장비를 운영중인 통신 3사가 모두 참여한다. 통신사는 최신 와이파이6 장비를 11월 초까지 수급 완료하고, 연말까지 구축 및 대개체를 완료하기 위해 전사적 역량을 투입한다는 방침이다.

KT는 전국 1만개소 공공와이파이 구축과 관련해 네트워크 부분 및 6개 지역 광역본부의 자사 인력뿐만 아니라 총 168개팀(선로공사 108팀, AP 설치 60팀) 등 720여명 공사업체 인원이 참여하도록 했다. 전국 1만8000개에 달하는 노후 와이파이 품질고도화 사업에는 전국 161개 정보통신 공사업체가 10월부터 본격적으로 현장에 투입된다.

과기정통부·16개 광역시도는 2개 사업이 연내 성공적으로 완료될 수 있도록 추진상황 점검 등을 공동으로 추진하는 등 협력을 강화하기로 했다. 지자체는 지중화 공사 등에 대한 조속한 인허가 뿐만 아니라 현장인력 구축장소 출입 등 각종 행정 절차 지원을 강화할 예정이다.

이태희 과기정통부 네트워크정책실장은 "착수보고회를 통해 본격화되는 공공와이파이 사업은 국민들이 코로나로 인한 비대면 시대에 무료 데이터를 맘껏 이용하는 핵심 인프라를 구축하는 것"이라며 연내 차질없는 사업 추진을 당부했다. 이어 “코로나 상황이 지속되는 만큼 현장 공사업체 직원들의 방역수칙을 준수해달라”며 “연내 2개 사업이 성공적으로 완료될 수 있도록 사업관리를 더욱 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr