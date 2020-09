지역 이웃에 3000만원 상당 떡국떡 전달

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] BNK금융그룹이 지역 이웃과 나눔 실천을 위해 ‘사랑의 떡국떡 나눔’을 진행했다고 8일 밝혔다.

BNK는 코로나19 확산과 연이은 태풍 등으로 외출을 통한 식자재 수급에 어려움을 겪고 있는 지역 소외계층을 지원하기 위해 이번 ‘사랑의 떡국떡 나눔’ 행사를 추진했다.

BNK는 3000만원 상당의 떡국떡 1200세트를 부·울·경 지역 노인복지협회, 복지관 등 지역 시설에 기부해 각 지역의 독거노인 등에 전달할 예정이다.

BNK금융그룹 관계자는 “이번 나눔 행사가 코로나19 확산과 태풍 피해 등으로 어려움을 겪고 있는 우리 이웃들에게 작은 위로가 되기 바란다”고 말했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr