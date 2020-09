신보, 한국콘텐츠진흥원과 손잡고 '콘텐츠 IP 보증' 도입

유망 콘텐츠 IP 기업 발굴

콘텐츠 IP 활용 지원을 통해 콘텐츠 산업 고부가 창출 견인

[아시아경제 김민영 기자] 신용보증기금은 한국콘텐츠진흥원과 함께 문화콘텐츠 지식재산(IP)을 활용해 다양한 산업 분야로 진출하는 중소기업을 지원하기 위해 ‘콘텐츠 IP 보증’을 운영한다고 7일 밝혔다.

콘텐츠 IP 보증은 콘텐츠 관련 지식재산을 활용해 라이선싱 제품을 생산하거나 서비스를 제공하는데 소요되는 사업화자금*을 지원하는 보증상품이다.

지원 대상은 콘텐츠 관련 지식재산을 보유하거나, 지식재산 권리자와 이용 계약 등을 체결해 콘텐츠 분야 및 연관 산업으로 사업을 추진 또는 추진 예정인 기업이다.

한국콘텐츠진흥원은 콘텐츠 평가인력, 법률 전문인력 등으로 추천위원회를 구성해 신보에 대상기업을 추천하고, 신보는 추천기업에 대한 심사를 통해 보증한도(매출액 범위), 보증비율(90%), 보증료(최대 0.9% 이하) 등을 우대 지원한다.

신보 관계자는 “콘텐츠 IP보증 출시로 지식재산 기반의 유망 콘텐츠 기업을 체계적으로 지원할 수 있게 됐다”며 “신보는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 어려운 중소 콘텐츠업계를 적극 지원하고 지식재산을 기반으로 한국 콘텐츠의 저변을 확대하기 위해 노력하겠다”고 말했다.

