[아시아경제 오주연 기자] 마크로밀엠브레인 마크로밀엠브레인 169330 | 코스닥 증권정보 현재가 8,680 전일대비 80 등락률 +0.93% 거래량 123,112 전일가 8,600 2020.09.04 15:30 장마감 관련기사 마크로밀엠브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 3.61%마크로밀엠브레인, 검색 상위 랭킹... 주가 -18.38%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 은 보통주 1주당 220원의 현금배당을 결정했다고 4일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr