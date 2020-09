탬버린즈 X 쉐라톤 ‘마이 리틀 포레스트 패키지’ 공개

[컬체&라이프부 최정화 기자] 감각적 아트와 아름다움을 지향하는 코스메틱 브랜드 탬버린즈(tamburins)와 쉐라톤 서울 팔래스 강남 호텔(Sheraton Seoul Palace Gangnam Hotel)이 공간의 향과 분위기를 위한 ‘무드퍼퓸 912’ 패키지인 ‘마이 리틀 포레스트 패키지(My Little Forest Package)’를 출시한다.

앞선 봄, ‘000’ 패키지를 통해 탬버린즈의 핸드크림을 경험한 고객들의 성원에 힘입어 다시 한번 협업을 기획했으며, 이번 ‘912’ 패키지는 탬버린즈의 무드퍼퓸 912향 250ml 사이즈와 휴대가 간편한 60ml 사이즈를 함께 구성했다. 여기에 깨끗한 화이트컬러 박스 패키지와 드라이플라워로 가을 분위기에 맞게 한층 고급스러움을 더했다.

무드퍼퓸 912는 차분한 흙냄새와 스피어민트의 달콤한 풀 향기가 더해져서 불안한 마음을 다스리고 머리를 맑게하며, 앰버 계통의 베이스로 안정적이고 따뜻한 여운이 남는 것이 특징이다. 향에 붙여진 숫자 912는 메인 향 원료 세가지의 배합 비율을 의미한다.

또한 무드퍼퓸은 하루 일과를 마치고 집으로 돌아와 릴렉싱 하고 싶을 때, 가벼운 운동 전, 외출 전 스타일링에 분위기를 더하고 싶을 때 등 다양하게 활용이 가능하다. 특히 잠들기 전 사용 시 차분하고 안정적으로 숙면을 도우므로 객실에서 가볍게 1-2회 분사하면 즉각적인 공간 리프레시와 함께 보다 편안함과 힐링감을 느끼며 호캉스를 즐길 수 있다.

