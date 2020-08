WP칼럼니스트 "아베, 트럼프의 주한미군 철수 만류"

이그나티우스 "日 안보, 美와의 관계에 달렸다는 것 알아"

[아시아경제 기하영 기자]아베 신조 일본 총리가 주한미군을 철수하려는 도널드 트럼프 미국 대통령을 만류했다는 주장이 나왔다.

미국 워싱턴포스트(WP) 칼럼니스트 데이비드 이그나티우스는 30일(현지시각) '아베는 우리가 생각하는 것보다 더 좋은 동맹이었다'는 칼럼에서 "아베 총리가 트럼프 대통령의 주한미군 철수를 만류할 수 있었다"고 전했다. 다만 그 구체적인 내용은 밝히지 않았다.

이그나티우스는 아베 총리에 대해 "트럼프 대통령의 변덕스러운 행동을 관리하는 데 세계에서 가장 성공적인 지도자였을 것"이라며 "그는 일본의 안보는 (미국에서) 누가 집권하든 미국 정부와 좋은 관계를 맺는 데 달려 있다는 것을 알고 있었다"고 밝혔다. 그러면서 "일본과 미국에 이익이 되는 합리적인 정책을 위해 교묘하게 트럼프를 구슬렸다"고 전했다.

이그나티우스에 따르면 트럼프 대통령은 아베 총리를 만날 때마다 일본의 무역흑자에 대해 그리고 일본이 주일미군 주둔 비용을 전적으로 부담하지 않는 것에 대해 장광설을 늘어놓았다고 한다.

그러면 아베 총리는 미국이 일본 내 기지 없이 태평양을 방어하는 것이 얼마나 더 많은 비용이 들지 트럼프 대통령에게 상기시키면서도, 미국 젊은이들이 목숨을 걸고 일본을 지키고 있는 것에 감사를 표했다고 한다. 결국 트럼프 대통령은 장광설을 멈추고 아베 총리가 요청하는 것을 들어줬다고 이그나티우스는 전했다.

이그나티우스는 "아베 총리는 트럼프와 친분을 유지하기 위해 일본의 과거에 대한 괴로운 발언을 견뎌야 했다"며 "싱가포르 북미정상회담 후에는 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보로 추천해달라는 요청마저 받아들여야 했다"고 전했다.

