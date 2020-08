전 세계 코로나19 확진자 2500만명 넘어…호주 인구 규모 맞먹어

지난 9일 2000만명 돌파한지 20여일만에 500만명 ↑

[아시아경제 권재희 기자] 전 세계 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 2500만명을 넘어섰다. 이는 호주 인구 규모와 맞먹는 수준이다.

국제통계사이트 월드오미터에 따르면 29일 오후 9시(그리니치 표준시·한국시간 30일 오전 6시) 기준 전 세계 코로나 19 누적 확진자는 2509만2000여명으로 조사됐다.

지난해 12월 31일 세계보건기구(WHO)에 코로나19가 처음 보고된 후 180여일 만인 지난 6월27일 확진자가 1000만명을 넘어섰다. 이후 2000만명을 넘어선 이달 9일까지는 40여일밖에 걸리지 않았다. 2000만명에서 2500만명으로 돌파하기까지는 불과 20여일밖에 걸리지 않았다.

이는 호주 인구 규모와 맞먹는 수준으로, 호주 통계청에 따르면 지난해 말 호주 인구는 2552만여명이다.

최근 하루 신구 확진자수가 25만명 안팎인 점을 감안해볼 때 확진자 규모는 곧 호주 인구 규모를 넘어설 것으로 전망된다.

코로나19 사망자는 이날 현재 총 84만4000여명으로 85만명에 육박했다. 하루 사망자는 5000~6000명이다.

확진자와 사망자가 가장 많은 국가는 미국으로 월드오미터 기준 확진자는 612만9000여명, 사망자는 18만6000여명으로 집계된다. 전 세계 확진자와 사망자의 약 20%가 미국에서 나왔다.

브라질이 각각 381만9000여명, 12만여명으로 뒤를 이었다. 세번째로는 인도가 353만9000여명, 6만3000여명, 러시아가 98만5000여명과 1만7000여명으로 조사됐다.

