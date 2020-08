文 "대통령 욕해서 기분 풀리면 그것도 좋은 일"

교회 지도자 청와대 초청 간담회

"기독교, 남북관계서도 큰 역할"

문재인 대통령은 27일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산과 관련해 유포되는 허위정보와 관련해 "방역을 방해해서 다수 국민께 피해를 입히는 가짜뉴스는 허용할 수 없다"고 말했다.

문 대통령은 이날 오후 청와대에서 한국 교회 지도자 초청 간담회를 갖고 "일부 교회가 가짜뉴스의 진원이라는 말도 있으니 그 점에 대해서는 우리가 (함께) 노력을 해 나갔으면 한다"면서 이같이 말했다고 강민석 청와대 대변인은 전했다.

이날 간담회 모두발언에서 문 대통령은 교회측에 비대면 예배 등을 강조하며 방역 협조를 당부했다. 이에 교회측은 종교의 자유를 강조하며 예배를 포기할 수 없다는 입장을 밝히며 묘한 긴장감이 형성되기도 했으나, 문 대통령의 한마디에 장내 분위기가 누그러지기도 했다.

문 대통령이 가짜뉴스와 관련한 협조를 당부하고 "정부를 비난하거나 대통령을 모욕하는 정도는 표현의 범주로 허용해도 된다"고 말하자, 일부 참석자들은 웃음을 터뜨렸다.

◆文 "남북관계, 기독교계 큰 역할…정부도 적극 뒷받침"

문 대통령은 교회측의 방역 협조를 당부함과 동시에 그간 남북관계에서 기독교계의 역할에 대해서는 사의를 표했다.

문 대통령은 "남북관계 부분에서 그동안 기독교계가 큰 역할을 해 주셨다"면서 "(남북관계가) 막혀 있는 상황에서는 길을 다시 열기 위해 많은 노력을 해 주고 계시다"고 했다.

이어 "정부 간 역할이 활발하면 정부가 앞서가고 민간이 따라가면 되겠지만, 정부 간 협력이 막혀 있을 때는 민간이 앞서 나가면서 후퇴를 막을 수 있지 않을까 한다"면서 앞으로도 지속적인 역할을 기대했다.

문 대통령은 "교회나 교단 차원에서 이뤄지는 남북 협력 노력에 대해서는 정부가 적극 뒷받침하겠다"면서 "정부의 노력에 대해서도 교회에서 함께해 주시기를 당부드린다"고 했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr