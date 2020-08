[아시아경제 오주연 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 88,900 전일대비 700 등락률 -0.78% 거래량 13,197 전일가 89,600 2020.08.27 15:30 장중(20분지연) 관련기사 SK가스, LPG 1톤 트럭 운전자 지원 프로그램 시작[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일[클릭 e종목]"SK가스, 2분기 실적 방어 성공" close 는 석유류 저장 및 부대사업 업체 코리아에너지터미널에 790억원을 출자한다고 27일 공시했다. 회사 측은 "발행회사의 LNG 저장탱크 확장사업에 대한 출자"라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr