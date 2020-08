통합당 "권력형 성범죄 근절해야…검찰, 오거돈 의혹 철저히 수사하라"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당 여성가족위원회(이하 여가위)가 오거돈 전 부산시장 성추행 사건에 대한 철저한 검찰수사를 촉구했다.

통합당 여가위는 26일 성명서를 통해 "지지부진한 경찰 수사의 종점은 '총체적 부실 수사'였다"며 이같이 밝혔다.

여가위는 "오 전 시장의 성추행 등 사건에 대해 어제 부산경찰청은 강제추행 혐의를 적용해 기소 의견으로 검찰에 송치했다"며 "경찰에서 4개월 동안 수사를 했지만, 수사의 결론은 본인이 사퇴하면서 스스로 사실관계를 인정했던 성추행에 대해서 강제추행 혐의만 적용됐다"고 지적했다.

이들은 "경찰은 제대로 수사를 한 것인지, 조직적 은폐와 사건 무마 의혹 등에 대한 수사 의지는 과연 있었는지 묻지 않을 수 없다"며 "경찰은 핵심증거인 휴대폰은 수사 착수 20일이 지나 확보했고, 오 전 시장 사퇴 이후 70여일이 지나서야 부산시청을 압수수색했다. 증거를 확보할 의지가 있었다면, 그렇게 한참 늦은 뒷북 대응을 하지는 않았을 것"이라고 비판했다.

통합당 여가위는 "현재 박원순 전 서울시장 성추행 의혹에 대해서도 경찰 수사와 국가인권위원회 직권조사가 진행 중인 상황"이라며 "지금이야말로 권력형 성범죄를 뿌리 뽑을 수 있는 엄중한 때임을 인식하고, 검찰은 오 전 시장 사건을 둘러싼 의혹들을 국민의 시각으로 원점에서 철저하게 수사해 주기 바란다"고 말했다.

