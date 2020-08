'소방드론 파일럿' 양성한 최재호 소방위 등 우수공무원 4인 표창

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 재난·위험 상황에서 활약할 정예 '소방드론 파일럿'을 육성하는 데 기여한 최재호 소방위 등 4명을 상반기 '적극행정 우수공무원'으로 선정해 20일 소방청장 표창을 수여했다.

최우수 공무원으로 선정된 최재호 소방위는 중앙소방학교가 드론 전문교육기관 허가를 받는데 기여하고, 소방드론 조종자 교육과정을 최초로 개설해 46명의 소방드론 운용자를 양성한 공로를 인정받았다. 이 교육을 통해 소방공무원들이 외부기관보다 저렴한 비용으로 안정적으로 드론운용 교육을 받을 수 있게 됐다.

특히 이 교육 과정을 수료한 드론 파일럿들은 올해 2월 14층 난간에 매달려 위험한 상황에 처한 시민을 구출하고 최근 수해 때에도 인명 수색 과정에서 큰 활약을 펼쳤다.

우수상을 받은 노시환 소방위는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 소방기술자들 위한 필수 실무교육 사이버 교육과정을 개설하고 교육 미수료자가 발생하지 않도록 적극행정을 실현했다.

또 임동영 소방장(장려상)은 시·도별로 소방헬기 항공유를 계약하며 발생하던 공급단가 차등을 해소하기 위해 전국 단위의 통합 단가계약을 체결, 연간 1억3000만원의 예산을 절감했다. 김지훈 소방위(혁신상)는 소방청과 산림청 상호 간 인력 교차파견을 통해 부처 간 경계 없는 산불대응 협업체계를 구축했다.

소방청은 소방 공무원들의 적극행정을 장려하고 공직사회 사기진작 등을 위해 이같은 표창을 하고 있다. 그동안에는 교수, 연구원 등으로 이뤄진 '소방청 적극행정 지원위원회'의 평가를 거쳐 수상자들을 선정했으나 이번에는 소방에 관심이 높은 국민으로 구성된 '소방청 적극행정 모니터링단'의 평가점수를 30% 반영했다.

소방청 관계자는 "앞으로도 국민이 체감하는 적극행정이 이뤄질 수 있도록 소방청 홈페이지(적극행정 울림) 등을 통해 국민의 목소리를 청취하고 소방정책에 적극 반영하겠다"고 말했다.

