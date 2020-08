통합당 “김원웅 ‘의도적인 노림수’…文대통령 침묵 무엇을 뜻하나”

“민주당, 기다렸다는 듯 맞장구…‘증오의 굿판’ 벌여”

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당은 17일 김원웅 광복회장의 '친일 청산' 광복절 기념사와 관련해 “온 국민의 광복절을 분열의 도가니로 만든 김 회장의 발언은 의도적인 노림수가 있다고 생각한다”며 “문재인 대통령의 침묵은 무엇을 뜻하는가”라고 비판했다.

김은혜 통합당 대변인은 이날 논평에서 “유신에 참여하고 전두환 신군부에 협력했으며 또 문재인 정부에서 김정은 위원장을 위인이라 칭송한 뒤 광복회장이 된 김 회장”이라며 “그의 발언 직후 더불어민주당은 기다렸다는 듯 맞장구 치고 있다. 증오의 굿판을 벌여 다시 이 나라를 정쟁의 제단에 바치려 하고 있다”며 이같이 말했다.

김 대변인은 “자신의 부역의 역사가 들통나자 김 회장은 생계형이라 어쩔 수 없었다고 한다. 대한민국의 벅찬 광복의 역사를 이끌어야 할 자리에 ‘생계형’은 맞지 않는다”며 “‘철새 정치인’의 연명과 핑계는 조선 수난의 시대, 일제에 맞섰던 독립투사를 위해서라도 되풀이 되어선 안 된다”고 밝혔다.

김 대변인은 “이제는 대통령이 답해야 한다. 역사의 아픔만 긁어모아 국민분열의 불쏘시개로 삼는 선동가를 이번에도 침묵의 동조로 그냥 넘기실 것인가”라며 “코로나에, 부동산에, 온 국민이 지쳐가는데 또 다시 갈등의 포연 속에 나라를 밀어넣을 셈인가. 역사는 정치의 희생양이 아니다”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr