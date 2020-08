[아시아경제 이정윤 기자] 여성을 납치한 뒤 가족에게 금품을 요구하고 흉기로 인질을 위협하며 경찰과 대치한 인질강도범이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강동경찰서는 인질강도 혐의로 A씨를 체포해 조사 중이라고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 피해 여성 B씨를 납치해 차량에 태우고 다니며 B씨 가족에게 몸값 명목의 금품을 요구한 혐의를 받는다. A씨는 신고를 받고 출동한 경찰에 쫓기자 경찰차를 들이받고 달아나려다 붙잡혔다.

A씨는 검거되기 직전 B씨를 흉기로 위협하며 경찰과 대치하기도 했다. 경찰은 A씨를 진정시키며 B씨를 풀어줄 것을 설득했고, 결국 이날 오후 5시2분께 별다른 피해 없이 A씨를 검거했다.

경찰 관계자는 "피의자를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 예정"이라고 말했다.

