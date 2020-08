대상 청정원, ‘월계수잎 맛술’ 출시…SNS 퀴즈 이벤트 진행

[아시아경제 이선애 기자] 대상 청정원은 잡내 제거에 탁월한 ‘월계수잎’을 활용한 맛술을 선보이며 시장 공략에 박차를 가한다는고 13일 밝혔다. ‘월계수잎 맛술’은 은은한 월계수잎 향을 담아 요리의 잡내를 없애고, 맛과 풍미를 한층 높여주는 것이 특징이다. 발효식초와 당 성분이 함유돼 재료의 식감 개선은 물론 감칠맛과 윤기를 더할 수 있다. 육류 및 생선, 밥류, 면류 등 다양한 요리에 두루 활용할 수 있어 더욱 편리하다.

아울러 신제품 출시를 기념해 소셜네트워크서비스(SNS) 퀴즈 이벤트도 실시한다. 청정원 공식 인스타그램 및 페이스북 계정을 팔로우하고, 게시된 ‘신제품 출시 기념 이모티콘 퀴즈’에 대한 정답을 댓글로 남기면 참여가 완료된다. 이벤트는 14일부터 20일까지 진행되며, 추첨을 통해 ▲청정원 ‘월계수잎 맛술’(30명) ▲스타벅스 음료 기프티콘(20명) 등을 증정한다.

대상 청정원 관계자는 “집밥 트렌드 확대로 가정에서 간편하게 활용할 수 있는 소스류 제품 소비가 증가함에 따라 맛술 신제품을 선보이게 됐다”며, “요리의 풍미를 높여주는 ‘월계수잎 맛술’ 출시를 맞아 다양한 SNS 콘텐츠 및 이벤트를 통해 소비자들에게 재미와 혜택을 선사할 예정”이라고 전했다.

