[아시아경제 송승윤 기자] 서울 강북경찰서는 동거하던 여성을 살해하고 도주한 김모(62)씨를 살인 혐의로 체포해 조사하고 있다고 12일 밝혔다.

김씨는 전날 오후 11시 30분께 강북구 미아동 자택에서 자신과 동거하던 신모(61)씨를 흉기로 수차례 찔러 숨지게 한 뒤 달아난 혐의를 받는다.

이웃의 신고를 받고 출동한 경찰은 인근 폐쇄회로(CC)TV를 토대로 김씨를 추적해 오전 2시께 인근 공원에서 술에 취한 그를 붙잡았다. 경찰 출동 당시 피해자는 이미 숨진 상태였던 것으로 전해졌다.

경찰은 피해자의 사인 확인을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침이다. 아울러 김씨를 상대로 구체적인 범행 동기 등을 조사하고 구속영장을 신청할 예정이다.

