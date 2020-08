한전·전력그룹사, 호우복구 성금 10억 기탁

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,000 전일대비 1,550 등락률 +7.97% 거래량 18,807,970 전일가 19,450 2020.08.11 15:30 장마감 close 은 전력그룹사와 함께 11일 집중 호우에 따른 피해 복구를 위한 성금 10억원을 전국재해구호협회에 기탁했다고 밝혔다.

성금은 재해구호 물품 지원과 수해 피해지역 복구 등에 쓰인다.

한전과 한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국전력기술, 한전KPS 한전KPS 051600 | 코스피 증권정보 현재가 31,100 전일대비 1,550 등락률 +5.25% 거래량 798,057 전일가 29,550 2020.08.11 15:30 장마감 close , 한전원자력연료, 한전KDN 등 11개 그룹사가 참여했다.

한전은 각 지역본부와 발전소 단위로 긴급 구호 물품을 전달하고 있다.

비상발전기를 통해 정전을 겪은 고객을 돕고 배수펌프 등 재난 구조장비를 활용해 주택 침수지역 물빼기 작업을 지원 중이다.

피해 복구가 본격적으로 진행되면 전국 308개 사회봉사단을 중심으로 대규모 침수피해가 발생한 지역을 찾아 수해복구 지원 활동을 병행할 계획이다.

김종갑 한전 사장은 "대표 공기업으로서 위기 극복에 동참하고 국민이 조속히 일상으로 돌아갈 수 있도록 전력그룹사 차원의 노력을 계속해 나가겠다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr