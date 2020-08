9월 중 일반국민 대상 ‘시즌7’ 재능기부자 모집

[아시아경제 박선미 기자] 캠코(한국자산관리공사)는 11일 오후 2시 부산국제금융센터 3층 캠코마루에서 시각장애인을 위한 오디오북 '마음으로 듣는 소리' 시즌6 출판기념회를 개최했다.

이번 출판기념회는 문성유 캠코 사장, 박종운 시각장애인연합회 회장 직무대행, 김연순 사회복지공동모금회 사무총장을 비롯해 목소리 재능기부자 등이 참석했다.

올해로 6회째를 맞는 시각장애인 오디오북 발간은 지식ㆍ문화 사각지대에 있는 시각장애인에게 재능기부자들의 목소리를 통해 경제ㆍ인문ㆍ베스트셀러 등 폭넓은 지식을 함께 나누기 위해 지난 2014년부터 시작한 캠코의 대표적 사회공헌활동이다.

캠코는 이번에 출판되는 오디오북 50권을 포함해 그동안 경제ㆍ법률도서를 비롯한 위인전, 과학만화 등 다양한 장르의 도서 총 375권을 발간했다.

