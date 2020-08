[클릭 e종목]"지누스, 코로나19 수혜...하반기 실적 기대감 ↑"

[아시아경제 박지환 기자] NH투자증권은 11일 지누스 지누스 013890 | 코스피 증권정보 현재가 87,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,900 2020.08.11 08:06 장시작전(20분지연) close 에 대해 올해 2분기 호주, 유럽, 캐나다 등에서의 고성장으로 기대치를 상회하는 실적이 나왔다고 평가했다. 주거 관련 소비 증가와 온라인으로의 채널 이동 가속화로 하반기 실적 역시 기대감을 가져볼 만하다는 분석이다.

이지영 NH투자증권 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가정 내 체류시간이 전 세계적으로 증가하면서 주거 관련 소비가 급격히 증가하고 있다"며 "온라인으로의 소비 채널 이동도 가속화 중으로 두 가지 트렌드 변화의 직접적인 수혜 기업"이라고 설명했다.

상반기에는 코로나19의 상황이 급변하면서 중국 공장 생산차질, 미국 물류차질, 아마존 식료품 선배송 등의 부정적 이슈도 발생했지만 하반기부터는 내·외부 영업 상황이 모두 안정화될 것으로 전망했다. 2분기 말 재고 자산이 1분기 말 대비 55% 증가했는데 이는 대부분 하반기 높은 수요에 대비하기 위한 것이라고 덧붙였다.

이지영 연구원은 "중장기적으로 미국 조지아주에 신규 생산시설을 건립함으로써 급격히 늘어 나는 수요에 대한 긴밀한 대응이 가능해졌다"며 "반덤핑 이슈 등의 리스크 요인 상쇄도 가능할 것으로 기대된다"고 내다봤다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr