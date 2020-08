[아시아경제 이현주 기자] 한성대학교는 교육혁신원은 교내 상상관 9층 대회의실에서 제3회 'HS 도전과 공유 대회: 한성인의 도전이야기' 시상식을 진행했다고 6일 밝혔다. 이번 프로그램은 학생들이 대학 생활 전번에 걸쳐 경험했던 자신의 경험을 학생, 교수, 외부 전문가들 앞에서 공유하는 자리다. 주제는 '코로나와 대학생활: 한성인의 위기극복 프로젝트, 위기를 기회로!'였다. 학생들은 이에 맞는 영상을 만들어 온라인 커뮤니티에 올리는 방식으로 참여했다. 최종 HS인재상 1팀, HS 공감상 1팀 등 16명이 최종 수상팀으로 선정됐다.

