'건강이상설' 아베 日 총리 49일 만에 공식석상 나타나

16분만에 기자회견 종료해 뒷말만 무성

[아시아경제 권재희 기자] 오랫동안 공식석상에 나타나지 않아 건강이상설 등 무수한 추측이 난무했던 아베 신조 총리가 49일만에 정식 기자회견을 열었지만 약 16분 만에 급히 종료하며 뒷말을 낳고있다.

6일 일본 현지 언론에 따르면 아베 총리는 이날 히로시마 원폭 투하 75주년 위령행사에 참석차 히로시마시를 방문해 현지에서 열린 기자회견에 참석했다. 아베 총리가 공식석상에 모습을 드러낸 건 정기국회 폐쇄 다음날인 6월18일 이후 처음이다.

기자회견에서는 최근 급속도로 확산중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 대책이나 적 기지 공격 능력 보유 등에 대한 질문이 나왔다.

하지만 사회자는 회견 시작 전부터 기자 한명 당 질문 수를 2개로 제한하고, 질문한 기자가 총리의 답변에 추가 질문을 할 경우 질문 2개로 간주한다는 등 까다로운 규칙을 들이대기도 했다.

회견이 짧다는 기자들의 항의에도 아베 총리는 기회가 있을 때 또 회견을 마련하겠다며 서둘러 회견장을 빠져나가는 모습을 보이기도 했다.

아베 총리의 답변도 새로울 것이 없었다는 지적도 나온다. 질문의 핵심과 관련없는 미리 준비한 듯한 답변만 한 점도 도마위에 올랐다.

탄도 미사일 요격 방어체계인 '이지스 어쇼어' 취소를 계끼로 집권 자민당이 적 기지 공격 능력 보유 등과 관련한 제언을 4일 제출한 것과 관련해 아베 총리는 "억지력을 향상해 확실히 국민을 지켜낸다는 생각을 토대로 새로운 방향을 내세우고 신속히 실행하겠다"고 답변한 것이다.

이는 앞서 4일 총리 관저 로비에서 대기하던 기자들의 취재에 답했던 내용과 같은 것이다.

코로나 19와 관련해서도 "즉시 긴급사태를 선언할 상황이 아니다"며 "의료 현장 실태에 맞게 최대한 지원하겠다"고 원론적인 답변만 내놨다.

국내 여행을 장려하는 '고투 트래블' 정책이 관해서도 "감염 방지책을 실시하면서 안전하고 안심할 수 있는 새로운 여행 스타일을 정착시키고 싶다"고 말했다.

8월 초·중순 연휴를 이용한 고향 방문에 관해서는 "기본적인 감염 방지책을 철저히 하라고 부탁하고 싶다"며 "고령자 감염으로 이어지지 않도록 주의하면 좋겠다"고 당부하는 데 그쳤다.

통상 9월 전후에 실시됐던 개각이나 자민당 인사에 관해서는 "정부가 다 나서 코로나19에 대응하고 있으며 인사 이야기는 나중"이라고 답했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr