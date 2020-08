[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 쌍방울=지오영과 708억원 규모 마스크 공급 계약

◆ 삼성바이오로직스=미국 소재 제약사와 225억원 규모 의약품 위탁생산계약

◆ 키움증권=2분기 연결기준 잠정 매출 2조788억원, 영업이익 3140억원

◆ NAVER=종속사 라인과 일본 Z홀딩스와 경영통합에 대해 전 세계 반독점 심사 승인 완료

◆ 한미사이언스=자회사 한미약품, 미국 MSD와 비알코올성 지방간염 치료제 기술이전 계약

◆ 동부건설=부산 감만1구역 주택재개발정비사업조합으로부터 4716억원 규모 공사 수주

◆ SK가스=2분기 연결기준 잠정 매출 1조312억원, 영업이익 557억원

