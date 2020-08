[e공시 눈에 띄네]코스피-3일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 127,000 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 1,868,315 전일가 126,500 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =7월 31만3097대 판매… 전년比 12.5%↓

◆ 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 39,700 전일대비 700 등락률 -1.73% 거래량 1,823,829 전일가 40,400 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =7월 21만9901대 판매… 전년比 3.0%↓

◆ 동원산업 동원산업 006040 | 코스피 증권정보 현재가 186,500 전일대비 1,500 등락률 -0.80% 거래량 7,990 전일가 188,000 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 898억… 전년比 55.4%↑

◆ 한일홀딩스 한일홀딩스 003300 | 코스피 증권정보 현재가 44,100 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 692 전일가 44,150 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =에이치엘케이홀딩스 자회사에서 탈퇴

◆ 케이씨텍 케이씨텍 281820 | 코스피 증권정보 현재가 23,400 전일대비 200 등락률 +0.86% 거래량 136,701 전일가 23,200 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =중국업체와 2550억 규모 디스플레이 제조용 공정 장비 공급계약 체결

◆ NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 314,500 전일대비 13,500 등락률 +4.49% 거래량 1,341,104 전일가 301,000 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =일본 종속사 네이버제이허브가 라인 주식 취득 결정·네이버제이허브에 대해 2조2479억 규모 채무보증 결정

◆ 동원F&B 동원F&B 049770 | 코스피 증권정보 현재가 181,000 전일대비 500 등락률 -0.28% 거래량 5,848 전일가 181,500 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =2분기 영업익 167억… 전년比 16%↑

◆ 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 366,000 전일대비 22,500 등락률 +6.55% 거래량 1,636,803 전일가 343,500 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =자회사 카카오게임즈 3160억 규모 유상증자 결정

◆ 엔에스쇼핑 엔에스쇼핑 138250 | 코스피 증권정보 현재가 12,550 전일대비 50 등락률 -0.40% 거래량 33,188 전일가 12,600 2020.08.03 15:30 장중(20분지연) close =지주회사 전환신고에 대한 심사결과 통지서 접수

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr