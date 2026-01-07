케이씨텍, 삼성전자와 227억 규모 반도체 제조 장비 공급 계약

케이씨텍 케이씨텍 281820 | 코스피 증권정보 현재가 44,250 전일대비 1,200 등락률 -2.64% 거래량 251,937 전일가 45,450 2026.01.07 15:30 기준 관련기사 [특징주]케이씨텍, 최대주주 공개매수 소식에 급등[특징주]美반도체주 급락 여파…삼성전자 2%대 약세[특징주] 실적, 배당 '호재 만발' 케이씨텍 급등 전 종목 시세 보기 close 은 7일 삼성전자와 226억8000만원 규모 반도체 제조 장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 5.88%에 해당하는 규모다. 계약기간은 오는 7월30일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



