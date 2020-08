락앤락, 2분기 매출 1181억원…영업이익 전년대비 17%↑

[아시아경제 문혜원 기자] 락앤락은 올해 2분기 연결기준 매출이 1181억원, 영업이익이 46억원을 기록했다고 3일 밝혔다.

매출은 지난해 같은 기간보다 6.9% 상승했고, 영업이익은 17% 늘었다. 올해 1분기보다는 각각 17.9%, 477.2% 상승했다. 락앤락 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에도 불구하고 발 빠르게 선제적으로 대응한 채널 전략 덕분”이라고 설명했다.

락앤락은 지난해 초부터 식품보관용기와 음료용기(베버리지에어), 주방용품(쿡웨어), 소형가전 등 4개 부문을 주요 카테고리로 설정하고 이를 기반으로 라이프스타일 기업 전략을 펼치고 있다. 급성장하는 온라인 시장에 주목해 2014년부터 온라인을 중심으로 판매 채널을 재편했다.

소형가전과 쿡웨어, 식품보관용기 등 카테고리 중에서는 특히 칫솔살균기와 칼도마살균블럭 등 살균 가전이 주목 받았다. 2분기 소형가전 매출은 지난해 같은 기간보다 112% 늘었다.

코로나19의 영향으로 집밥 수요가 늘며 쿡웨어와 식품보관용기의 매출도 지난해 2분기보다 각각 32%, 5% 늘었다.

언택트(비대면) 트렌드가 확대되면서 온라인 채널에서의 성과가 두드러지게 나타났다. 전체 온라인에서 발생한 매출은 지난해 같은 기간보다 26% 상승했다. 올해 1분기에 비해서도 37% 이상 늘었다. 홈쇼핑에서는 식품보관용기와 쿡웨어, 소형가전 신제품을 중심으로 소비자의 니즈를 공략하며 매출이 지난해 1분기 대비 12% 이상 늘었다.

지역별로는 중국과 한국, 베트남 등 매출의 70% 이상을 차지하는 주요 시장에서 모두 성과를 달성했다.

락앤락의 최대 시장인 중국은 올해 2월 이후 지속적인 회복세를 보여 2분기에는 턴어라운드를 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 4% 증가했으며 특히 6월에 15%로 두 자릿수 성장을 달성했다.

베트남도 온라인 채널과 소형가전이 견인차 역할을 하며 2분기 매출이 11% 늘었다. 올해 2분기 온라인 매출은 지난해 2분기보다 68% 성장했다.

