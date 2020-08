담양군, 청년농업인 경쟁력 제고 사업 공모…신청자 모집

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 오는 18일까지 청년농업인의 성공모델을 구축하기 위해 2021년 청년농업인 경쟁력 제고 사업 공모 신청자를 모집한다고 3일 밝혔다.

청년농업인 경쟁력 제고사업은 농촌진흥청에서 개발된 신기술과 청년농업인의 창의적 아이디어가 융복합돼 농산물의 고부가가치를 이끌어 낼 수 있는 사업이다.

또 매년 8월 전남도에서 시군농업기술센터의 추천을 받아 심사를 통해 사업대상자를 선정하고 다음해 사업을 추진하는 자율형 공모사업이다.

올해는 도내 5개소를 선정하며, 사업에 선정된 대상자는 자부담 500만 원에 1인당 4500만 원의 지원을 받는다.

신청자격은 만 18세~40세 미만 청년농업인으로 2년 이상 영농에 종사한 병역필 또는 면제자이다.

신청은 오는 18일까지며 군청 홈페이지(고시공고)에서 신청서를 내려받아 농업기술센터에 방문 신청하면 된다.

군은 사업계획서와 현지평가를 통해 1명을 선발해 전남도에 추천할 예정이다.

이철규 농업기술센터소장은 “미래농업의 주역이 될 청년농업인들의 참신한 아이디어와 신기술을 접목해 새로운 성공모델을 마련하고자 한다”며 “안정적인 영농정착에 꼭 필요한 사업인 만큼 청년농업인의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

