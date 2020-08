[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 지난 2월 임시 휴관했던 경주시노인종합복지관을 단계별로 운영 범위를 확대한다.

3일 도서실과 바둑?장기실 운영을 시작으로, 18일에는 당구·탁구실 운영을 재개키로 했다. 다음달에는 뮤직박스(노래방)와 체력단련실까지 단계적으로 운영을 재개할 방침이다.

코로나19 예방을 위해 기존 정원의 50%만 수용해 오전 9시부터 오후 4시까지만 운영한다. 낮 12시부터 1 시간은 중간 소독작업을 위해 입장을 제한하고, 주말·공휴일은 운영하지 않는다.

안중식 경주시 노인복지과장은 "시설물 소독, 이용자 발열 체크 등 '생활 속 거리두기 준수를 위한 지도·단속 인력을 배치해 코로나19 예방에 총력을 기울일 방침"이라고 전했다.

