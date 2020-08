셀트리온 '허쥬마' WHO 품질인증 획득

[아시아경제 조현의 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 6,000 등락률 -2.02% 거래량 629,651 전일가 296,500 2020.08.03 10:23 장중(20분지연) close 은 유방암·위암 치료제 '허쥬마'가 최근 세계보건기구(WHO)로부터 사전적격성평가(PQ) 인증을 받았다고 3일 밝혔다. 지난 5월 리툭시맙 성분 바이오시밀러 최초로 WHO PQ 인증을 받은 혈액암 치료제 '트룩시마'에 이어 두 번째다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 6,000 등락률 -2.02% 거래량 629,651 전일가 296,500 2020.08.03 10:23 장중(20분지연) close 은 허쥬마 150mg·420mg 인증을 동시에 확보함으로써 글로벌 경쟁 제품 대비 국제조달입찰에 유리한 조건을 갖추게 됐다고 설명했다. WHO PQ 인증은 아프리카, 개발도상국 등에 의약품을 공급하는 국제조달시장 입찰에 참여하기 위한 필수적인 절차다.

허쥬마는 다국적제약사 로슈그룹의 제넨텍이 개발하고 로슈가 판매하는 오리지널의약품 '허셉틴'의 바이오시밀러다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 6,000 등락률 -2.02% 거래량 629,651 전일가 296,500 2020.08.03 10:23 장중(20분지연) close 허쥬마는 지난 2018년 2월 유럽의약품청(EMA) 시판허가와 2018년 12월 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 6,000 등락률 -2.02% 거래량 629,651 전일가 296,500 2020.08.03 10:23 장중(20분지연) close 관계자는 "이번 WHO PQ 인증을 계기로 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 6,000 등락률 -2.02% 거래량 629,651 전일가 296,500 2020.08.03 10:23 장중(20분지연) close 의 항암 항체 바이오시밀러 제품들이 저개발 국가 환자들에게 합리적인 가격으로 제공될 수 있도록 조달시장 진입에도 최선을 다하겠다"고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr