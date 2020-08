[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 7월31일 양천구청 5층 열린참여실에서 돌봄SOS센터 일상편의서비스 제공기관 협약을 맺었다.

어르신, 장애인은 물론 일반 구민들을 대상으로 돌봄 서비스를 제공하는 ‘돌봄SOS센터’가 오는 8월부터 양천구를 포함, 20개 자치구에 선행 사업을 확대한다.

돌봄SOS센터는 재가서비스, 식사지원 등 여덟 가지의 돌봄 서비스를 제공, 기존의 ‘찾아가는 동주민센터’와 더불어 돌봄 사각지대를 해소할 것으로 기대된다

