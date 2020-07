현대오토에버, 코로나19 속 선방…상반기 영업익 전년比 9.8%↑

[아시아경제 김지희 기자] 현대오토에버가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 속에서도 올해 상반기 영업이익이 전년 동기 대비 9.8% 증가한 379억원을 기록했다고 31일 밝혔다. 같은 기간 매출은 0.6% 늘어난 7198억원으로 집계됐다.

상반기 사업부문별 실적을 보면 시스템 통합(SI) 사업 매출은 3116억원으로 전년 대비 5.5% 줄어든 반면, IT 아웃소싱(ITO) 사업 매출은 5.9% 증가한 4082억원을 기록했다.

현대오토에버 관계자는 "현대차그룹의 디지털 전환이 가속화됨에 따라 북미 및 유럽권역 카쉐어링 플랫폼 개발과 클라우드 서비스 프로젝트 진행 등을 통해 상반기에는 매출 성장세를 유지할 수 있었다"며 "또 상대적으로 수익성이 높은 ITO 부문의 매출 비중이 증가하면서 사업 믹스가 개선되고, 재택근무·거리두기 등 영향으로 영업이익은 전년 동기 대비 증가했다"고 말했다.

현대오토에버는 한국판 뉴딜정책에 따라 자동차 산업의 디지털 전환에 가속도가 붙은 만큼 실적에도 보탬이 될 것으로 기대하고 있다.

현대오토에버는 데이터, 네트워크, 인공지능(D.N.A) 생태계 강화, 비대면 산업 육성, SOC 디지털화도 적극 추진할 계획이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr