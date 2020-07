한국조선해양, 2289억 규모 LNG선 1척 공급 계약 해지

[아시아경제 이민지 기자] 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 89,200 전일대비 1,800 등락률 -1.98% 거래량 303,072 전일가 91,000 2020.07.31 15:30 장마감 close 은 31일 오세아니아 소재 선사와 맺은 LNG선 1척 수주 계약이 해지됐다고 공시했다. 해지금액은 2289억원으로 최근 매출액 대비 2.89%에 해당한다.

회사 측은 “이 계약은 조건부 계약으로서 발주처가 계약미발효를 통보해 해지됐다”며 “원가투입이 없었으므로 손익에 대한 영향은 없다”고 말했다.

