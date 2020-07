홈앤쇼핑, 中企제품 전용관 '도미쏠＃' 오픈

'일사천리' 상품 등 우수 중소기업 상품으로 구성

[아시아경제 김철현 기자] 홈앤쇼핑(대표 김옥찬)은 중소기업 전용 모바일 매장 '도미쏠#(샵)'을 오픈했다고 30일 밝혔다. 이 매장은 모바일 플랫폼을 활용, 고객들이 우수 중소기업 제품을 보다 편리하게 구매할 수 있는 채널을 제공하기 위해 기획됐다. 홈앤쇼핑은 이를 통해 중소기업 판로지원이라는 정체성과 본질에 집중한다는 계획이다.

'도미쏠#'은 음계를 의미하는 '도, 미, 솔'과 올림기호인 '#'에서 착안해 선정된 매장명으로 중소기업과의 지속적이고 조화로운 성장을 지향하는 홈앤쇼핑의 방향성을 나타내고 있다. 홈앤쇼핑의 대표적 중소기업 판로지원 프로그램인 '일사천리' 등 우수 중소기업 상품들을 엄선해 매장을 구성할 예정이다. 또한 최근 V커머스 트렌드를 반영해 상품의 주요 정보와 특징을 일목요연하게 확인할 수 있는 동영상 콘텐츠도 추가했다.

홈앤쇼핑은 향후 상품 카테고리 다양화 및 관련 행사를 확대해 중소기업 전문관으로 성장시켜 나갈 예정이다. 해당 매장은 홈앤쇼핑 모바일앱 상단 탭에서 확인할 수 있다. 김옥찬 홈앤쇼핑 대표는 "도미쏠#이라는 매장 이름 그대로 중소기업과의 상생과 동반성장, 고객 만족이라는 가치를 모두 실현할 수 있는 매장으로 자리매김할 수 있도록 운영하겠다"며 "다양한 카테고리 및 추천 아이템을 운영해 고객들의 매장 이용 만족도를 높여나갈 계획"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr