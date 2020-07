"노래방부터 병원일정 알림까지" SKT, 시니어 특화 AI서비스 출시

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 5G 시대 시니어 고객의 건강하고 즐거운 삶을 지원하는 서비스 ‘누구 오팔(NUGU opal)’을 출시했다고 30일 밝혔다.

누구 오팔은 ▲투약알림 ▲일정알림 ▲생활알림 ▲두뇌체조 ▲건강박사 ▲이용통계 ▲금영노래방 등 시니어 고객의 생활에 필요한 특화 서비스를 묶어 구성한 유료 서비스다. 누구, 누구 캔들, 누구 미니, Btv AI셋톱박스 등 누구 디바이스를 통해 이용할 수 있다.

SK텔레콤은 디지털 소외계층인 시니어 고객이 음성UX로 좀 더 쉽게 인공지능을 사용하고, 이를 통해 생활의 질을 향상시킬 수 있도록 이번 서비스를 마련했다.

시니어 고객은 두뇌체조?건강박사 등의 서비스로 치매를 예방하고 유용한 건강 정보를 얻을 수 있으며, 알림 서비스를 통해 투약이나 병원 방문 등 잊기 쉬운 일정을 다시 한 번 확인할 수 있다. 응급 상황에서 ‘아리아 살려줘’ 등의 간단한 명령으로 SOS 알림을 보낼 수 있는 등 시니어 고객의 안전을 위한 기능도 마련돼 있다.

누구 오팔은 월 5500원(부가세포함)에 제공되며, 가입 후 첫 3개월은 무료로 사용할 수 있다. 사용을 원하는 고객은 이용하는 이동통신사 상관없이 누구앱에서 이용권을 구입하면 된다. SK텔레콤 고객은 티월드(Tworld) 오프라인 매장이나 티월드 홈페이지?앱을 통해 부가서비스로도 가입 가능하다.

한편, SK텔레콤은 이번 출시를 맞아 트로트가수 송가인을 누구 오팔의 모델로 선정, 여러 특화 기능을 유머러스하게 풀어낸 광고 영상을 제작했다. 해당 영상은 8월 3일부터 SK텔레콤 공식 유튜브(https://www.youtube.com/user/TworldTV)에서 시청할 수 있다.

이현아 SK텔레콤 AI서비스단장은 "시니어에 최적화된 인공지능 서비스 ‘누구 오팔’이 어르신들의 삶의 질 향상에 도움이 되길 기대한다"며 “앞으로도 SK텔레콤의 AI기술을 통해 사용자의 삶의 질을 높일 수 있는 서비스를 지속적으로 발굴하겠다”고 전했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr