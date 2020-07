중ㆍ일 경제협력 재개 방안 추진

왕이 외교부장, 양국 경제인 등 신속통로 편의 제공

모테기 외무상, 홍콩문제 우려 전달

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국과 일본 외교장관이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 중단된 경제 협력을 재개하는 방안을 추진하기로 했다.

중국 외교부에 따르면 왕이(王毅) 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장과 모테기 도시미쓰 일본 외무상은 29일 통화에서 양국 간 왕래 재개를 위한 협의를 조속히 시작하기로 의견을 모았다.

왕이 외교부장은 이날 통화에서 "현재 중ㆍ일 관계가 총체적으로 발전 추세를 유지하고 있다"면서 "상반기 양국 무역 협력이 작년 동기 수준을 유지했는데 이는 매우 값진 것"이라고 평가했다.

그는 코로나19 후 양국 간 협력이 필요하다면서 각급 간 대화와 교류를 강화해야 한다는 입장을 피력했다.

그는 또 "양국은 기존의 대화 체제를 가동하고 각 부문과 업종, 민간의 교류를 증진할 수 있도록 장려해야 한다"면서 "양국 인원 왕래를 가속하기 위해 '신속 통로'로 편의를 제공해야 한다"고 말했다.

중ㆍ일 양국은 유전자 증폭(PCR) 검사 실시를 조건으로 사업 목적의 경제인 왕래를 서로 인정하는 방향으로 의견을 조율중인 것으로 알려졌다.

그는 이어 "세계무역기구(WTO)를 지지하고 아세안(ASEANㆍ동남아시아국가연합)+한중일, 주요 20개국(G20) 등 다자체제가 역할을 하도록 하고 중일한 자유무역협정을 가속해야 한다"고 말했다.

이에 대해 모테기 외무상은 센카쿠(중국명 댜오위다오)열도 주변등 해양 분야에서 벌어지는 과제에 관해 문제를 제기하고 중국 측의 행동을 강하게 요구했다고 일본 외무성은 전했다.

모테기 외무상은 또 홍콩과 관련한 일본 정부의 우려도 전달한 것으로 알려졌다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr