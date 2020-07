[특징주] 제일약품, 화이자 코로나19 백신 2·3상 착수 소식에 강세

[아시아경제 이민우 기자] 제일약품 주가가 상승세다. 오랜 기간 협력관계를 이어온 화이자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 임상 2·3상을 개시한다는 소식에 수혜를 입을 것이란 기대감이 부각된 것으로 보인다.

29일 오후 2시5분 기준 제일약품 주가는 전날보다 12.1% 오른 5만4700원을 기록했다. 오전 11시23분께에는 전날 대비 27.7% 오른 6만1900원까지 치솟았다.

화이자가 코로나19 백신 개발에 속도를 내는 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다. 업계에 따르면 화이자는 18세~85세 3만명을 대상으로 코로나19 백신 'BNT162b2'의 임상 2·3상을 시작한다고 밝혔다. 오는 10월 승인이 목표다.

제일약품은 화이자와 오랜 기간 협력관계를 이어왔다. 2005년 부임한 성석제 제일약품 대표는 한국화이자 부사장 출신이다. 제일약품은 1996년부터 화이자의 고지혈증치료제 '리피도'를 공동판매한 데 이어 통증치료제, 소염진통제 등 화이제 제품을 판매 중이다.

